Германия запретила военным участвовать в международных мероприятиях с участием российских и белорусских солдат

Министерство обороны Германии приняло решение запретить членам бундесвера участие в мероприятиях Международного совета военного спорта (CISM), если в них присутствуют военные из России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Решение было принято после серии жалоб со стороны министерства обороны Литвы, связанного с участием немецких военных в совместных мероприятиях с российскими коллегами. Особенное недовольство вызвали фотографии, на которых члены бундесвера позировали вместе с российскими военными.

С лета министерство обороны Германии начало тщательно проверять, участвуют ли российские и белорусские солдаты в соревнованиях и мероприятиях CISM. Если их присутствие подтверждается, участие немецких военнослужащих отменяется.

Поводом для ужесточения правил стало инцидент в феврале 2024 года, когда на соревнованиях CISM по стрельбе из лука в Бангладеш восемь российских военных оказались на церемонии награждения рядом с семью немецкими солдатами, включая главу делегации подполковника Кристиана Лютцкендорфа. После поступившей жалобы министерство признало такие фото "неприемлемыми" и провело разъяснительную работу с военнослужащими.

Однако позже, немецкие военные снова были замечены на общих фото с россиянами — на 79-й сессии Генеральной ассамблеи CISM в мае и на чемпионате по баскетболу в июне в Сербии. В ходе баскетбольного турнира российский генерал-майор координировал комбинированные мужские и женские команды Германии, а другие российские военные отвечали за допинг-тестирование спортсменов.

Эти события подтолкнули Министерство обороны Германии к окончательному решению запретить членам бундесвера участвовать в мероприятиях CISM, если в них принимают участие российские или белорусские военные.

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