«Ляпнул на публику»: Лукашенко высказался о прогнозах Зеленского по завершению СВО

Лукашенко охарактеризовал эти прогнозы как «хотелки и желания, и не больше», подчеркнув, что они не имеют под собой серьезной основы. Слова главы республики приводит белорусское информационное агентство «БелТА».

«Ляпнул на публику, понимая, что на него сегодня в какой-то степени сосредоточено внимание. <...> Это хотелки, это его желания, и не больше. Вот, это его суть», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что подобные утверждения Зеленского привлекают к нему внимание Запада, однако с точки зрения специалистов они выглядят смешно, учитывая неопытность украинского президента.

Это не первый раз, когда Зеленский высказывается о возможных сроках окончания конфликта. В июле он говорил, что «горячая фаза» может завершиться к концу 2024 года, а в начале октября заявлял о возможности принятия «решительных действий» по прекращению войны не позднее 2025 года.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что останется от Украины после возможного применения Киевом «грязной бомбы».