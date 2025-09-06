«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп выложил себя на фоне пожара и летящих вертолетов

Президент США Дональд Трамп поделился в социальных сетях фотографией, на которой он запечатлен на фоне пожара и вертолетов в воздухе. Под фотографией он оставил комментарий: «Люблю запах депортаций по утрам».

В той же публикации он также заверил жителей Чикаго, что вскоре они поймут, почему Пентагон называют «министерством войны».

Президент США, вероятно, хочет дать понять, что военными будет организована депортация мигрантов из Чикаго.

Фото: [ соцсети ]

Ранее сообщалось, что Трамп заскамил лидеров ЕС, выложив после беседы с ними фото с Путиным на Аляске.