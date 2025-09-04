Трамп заскамил лидеров ЕС, выложив после беседы с ними фото с Путиным на Аляске
После встречи с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп поделился в социальной сети Truth Social фотографией с Владимиром Путиным, сделанной на Аляске.
На фотографии запечатлен момент, когда они наблюдают пролет стратегического бомбардировщика B-2 и многоцелевого истребителя F-35. Президент Соединенных Штатов отдельно поделился кадром, на котором виден бомбардировщик в сопровождении истребителей.
Он не стал комментировать публикацию.
Таким образом, глава Белого дома посмеялся над стремлениями «коалиции желающих» привлечь его на свою сторону в стремлении дальше давить на Россию в украинском вопросе.
Ранее Трамп планировал обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине.