Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам, министру обороны и руководителям разведслужб выяснить перспективы продолжения военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет РБК.

В своем обращении к народу Зеленский отметил, что «люди не должны гадать», а США и Украина заслуживают четкой позиции друг друга и уважительного диалога.

В публикации отмечается, что украинские власти уже не первую неделю получают различные сигналы, и в начале прошлого года был прецедент остановки военной, гуманитарной и энергетической помощи, но тогда, по словам Зеленского, все было оперативно восстановлено.

Ранее стало известно, что Владимир Рогов назвал отказ Зеленского от территориальных уступок скудоумием.