Зеленский поручил выяснить возможность продолжения военной помощи Украине
Зеленский поручил уточнить у США перспективы продолжения военной помощи Украине
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Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам, министру обороны и руководителям разведслужб выяснить перспективы продолжения военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет РБК.
В своем обращении к народу Зеленский отметил, что «люди не должны гадать», а США и Украина заслуживают четкой позиции друг друга и уважительного диалога.
В публикации отмечается, что украинские власти уже не первую неделю получают различные сигналы, и в начале прошлого года был прецедент остановки военной, гуманитарной и энергетической помощи, но тогда, по словам Зеленского, все было оперативно восстановлено.
Ранее стало известно, что Владимир Рогов назвал отказ Зеленского от территориальных уступок скудоумием.