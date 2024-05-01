«Ситуация будет накаляться»: политолог предрек диверсии и протесты в Германии из-за Украины

В Германии левые радикалы устроили пожар в летнем домике, принадлежащем главе оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру. Как сообщает издание Bild, на поджог экстремисты пошли в знак протеста против военной помощи Украине.

Политолог Вадим Сипров рассказал, как может развиваться ситуация в Германии в ближайшее время.

«По мере роста недовольства в немецком обществе тем, что значительная часть средств из казны уходит на поддержку киевского режима, ситуация будет накаляться. Пока организованного протеста ожидать не стоит, в обозримом будущем нам предстоит иметь дело именно с такими акциями — радикалы будут совершать поджоги, устраивать поломки и диверсии на значимых объектах, связанных с производством техники и вооружений», — предположил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но самое опасное для правительства страны, по мнению эксперта, это упомянутые организованные акции против поддержки киевского режима. Их могут устроить как правые консерваторы из «Альтернативы для Германии», так и партия Сары Вагенкнехт.

«В рамках подобных протестов могут проводиться уже и пикеты, и массовые антивоенные выступления, и, возможно, даже блокирование объектов промышленности или инфраструктуры. Примером подобных действий может служить Греция, где представители коммунистической партии заблокировали движение эшелонов с техникой НАТО, которые направлялись на Украину», — напомнил Сипров.

Противодействие продолжению помощи Киеву, уверен политолог, будет подогреваться также экономическими сложностями и тем, что большинство немцев не заинтересованы во втягивании Германии в чужой конфликт.

«Я думаю, что в течение полугода мы увидим, как к протестам фермеров-транспортников добавятся еще и масштабные антивоенные протесты, но они будут проходить по большей части мирно», — заключил Сипров.

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