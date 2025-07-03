Трампа заподозрили в деменции после неожиданного ответа на вопрос о новом центре для мигрантов

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заподозрили в деменции после того, как он очень странно ответил на вопрос о новом центре для мигрантов во Флориде. Об этом сообщила газета Daily Star.

Во Флориде построен новый центр для содержания нелегальных мигрантов. Он находится в местности, кишащей аллигаторами. По этой причине объект уже прозвали «новым Алькатрасом». Журналисты задали Трампу вопрос, насколько долго придется находиться в этом центре людям, которых будут туда помещать. Американский лидер назвал этот вопрос очень хорошим. Он напомнил, что сам родом из штата Флорида.

«Мне нравится... Я буду проводить здесь много времени. Я буду здесь столько, сколько смогу», — указал Трамп.

Такой ответ вызвал тревогу у журналистов. Они считают, что подобное заявление может быть следствием деменции, которой страдает глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп снял санкции с некоторых российских активов. США исключили «Рособоронэкспорт» из санкционного списка, связанного с Сирией.