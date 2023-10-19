«Лояльны к Байдену лично»: стоит ли ожидать массовых увольнений в Госдепе США

Однако как рассказал профессор, заведующий кафедрой политического анализа и социального-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, это единичный случай.

«Большинство сотрудников американского госаппарата и так более чем лояльны и к Байдену лично, и к руководству демократической партии в целом, поэтому вряд ли такие одиночные случаи говорят об изменении кадровой политики», — отметил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, высшие американские чиновники вполне готовы действовать в интересах текущей администрации США, что можно заметить по выполнению проектов в сфере миграции, реформы уголовного правосудия, реализации оборонного бюджета и по другим существенным вопросам.

«Кроме того, во время вторжения США в Ирак в 2003 году среди лидеров общественного мнения и государственных служащих также находились диссиденты, несогласные с официальной внешней политикой Вашингтона, но подобные выступления никогда не приводили к смене курса страны», — добавил эксперт.

Ранее Нетаньяху попросил помощь у Великобритании в «долгой» войне против ХАМАС.