«Локальный успех»: выяснилось, готовятся ли члены ХАМАС сдаваться израильским военным

Израильские военные наблюдают, что вооруженные сторонники ХАМАС в секторе Газа все чаще сдаются в плен: за последние 48 часов задержаны более 200 радикалов. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, его слова передает ТАСС.

По мнению политолога Вадима Сипрова, официальный спикер ЦАХАЛ выдает желаемое за действительное, а сдача в плен 200 человек в течение двух суток пока ни о чем не свидетельствует.

«Это может быть просто локальный успех Армии обороны Израиля, потому что тенденции массовой сдачи в плен пока не наблюдается. Чтобы можно было говорить о ней, боевики должны сдаваться на протяжении длительного периода», — пояснил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для заявлений о частой сдаче в плен нужны как минимум две-три недели отказов вступать в бой от сторонников ХАМАС, считает эксперт. Пока что встречаются только единичные случаи.

«Всего силы боевиков ХАМАС составляли порядка 40 тыс человек, поэтому сдача в плен двух рот — не катастрофа при обороне большого участка территории, которую они контролируют. К тому же участок хорошо приспособлен к обороне: плотная городская застройка, подземные тоннели, ходы сообщения и склады», — отметил собеседник.

Горячая стадия конфликта не завершится до тех пор, пока Израиль не уничтожит силы ХАМАС на территории сектора Газа, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что северная часть Газы уже находится под контролем израильской армии, а в южной еще предстоит наземная операция.

«Проходить она будет так же, как и на севере: участок будет заблокирован и с суши, и с моря, а дальше ЦАХАЛ будет проводить зачистку. Южная часть сектора Газа застроена менее плотно, сплошной застройки, как на севере, здесь нет. Поэтому, возможно, израильтяне справятся быстрее», — поделился своей оценкой политолог.

Сипров добавил, что конфликт в секторе Газа продлится еще полтора-два месяца, а число жертв среди мирного населения, к сожалению, будет расти.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации высокопоставленных лиц движения ХАМАС.