Израиль сообщил о ликвидации высокопоставленных лиц движения ХАМАС

По данным ЦАХАЛ, армия Израиля и служба безопасности страны уничтожили двух сотрудников разведки ХАМАС высоких чинов. Оба находились в секторе Газа. Известно, что один из ликвидированных боевиков занимался планированием нападения на Израиль со стороны палестинского движения, произошедшего 7 октября. Устранение обоих боевиков произошло во время атаки на командный центр ХАМАС.

После завершения краткосрочного перемирия между Израилем и ХАМАС боевые действия в секторе Газа возобновились. Ряд стран прикладывает усилия, чтобы остановить конфликт и вновь привести его участникам к переговорам.