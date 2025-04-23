Лондон и Париж готовы к сценарию отказа Киева от территорий

Британские и французские власти готовы рассмотреть вариант, при котором Киев согласится на отказ от части территорий в пользу России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По информации WSJ, британские и французские чиновники рассматривают возможность компромисса, согласно которому Украина может согласиться с потерей контроля над определенными регионами. Взамен Киев получит гарантии безопасности и экономическую поддержку.

При этом Франция и Великобритания предпочли бы заключить сделку, которая предполагает лишь де-факто признание территориальных изменений без юридического оформления.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что США собираются предложить Украине и Европе признать Крым российским.