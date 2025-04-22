WP сообщила, что США предложат Украине и ЕС признать Крым российским

США собираются предложить Украине и Европе признать Крым российским. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Стало известно, что предложение о признании Крыма российским со стороны США может произойти на встрече по урегулированию конфликта в Лондоне, которая произойдет в среду. Помимо этого, планируется заморозить линии фронта по мирному соглашению.

Также в публикации отмечается, что киевские союзники собираются выиграть для Украины некие гарантии безопасности, а также программы реконструкции в обмен на территориальные условия. Уточняется, что это может произойти за счет замороженных активов РФ.

Напомним, что ранее стало известно, что Трамп хочет выйти из переговорного процесса: будет ли достигнуто перемирие в апреле и что ждет Украину?