Лондон намерен захоронить крупные запасы плутония из реакторов «Селлафилд»

Власти Великобритании намерены захоронить крупнейшие в мире запасы плутония, хранящиеся на ядерном комплексе «Селлафилд» на побережье Ирландского моря в Северной Англии. Об этом со ссылкой на Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов страны (NDA) сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что такое решение принято в связи с необходимостью безопасного обращения с ядерными отходами, накопленными в процессе разработки ядерного оружия. NDA заверило, что специалисты найдут самый безопасный и надежный способ захоронения материалов.

Кроме того, NDA в будущем также планирует получить разрешение на переработку ядерных отходов.

Как пишет Guardian, решение о захоронении плутония вызвало широкую критику среди экспертов в сфере энергетики. Один из источников в атомной отрасли назвал этот шаг «исключительно глупым и недальновидным», утверждая, что подобные меры могут быть сопоставимы с вандализмом. Оппоненты подчеркивают, что такой шаг не учитывает возможные долгосрочные последствия для экологии и безопасности.

Ранее СМИ сообщили, что суд в Британии запретил российским телеканалам судиться с корпорацией Google.