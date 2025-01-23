Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил запрос американской корпорации Google о защите от исков, поданных российскими телеканалами RT, «Царьград» и «Спас».

Из решения суда следует, что этим ответчикам запрещено подавать иски и продолжать текущие судебные разбирательства против Google в каких-либо юрисдикциях, кроме Великобритании и США, сообщает ТАСС.

Британский суд счел, что российские суды запрашивают огромные штрафы, размеры которых не соответствуют никакому компенсируемому ущербу. Он подчеркнул, что такие суммы делают данный случай уникальным.

Ранее сообщалось о том, что Британия собралась отправлять на Украину курсантов.