Лондон отступил: Британия не будет в одиночку экспроприировать замороженные российские активы

Великобритания не станет в одностороннем порядке конфисковывать замороженные суверенные активы России. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя правительства Соединенного Королевства.

Лондон отказался от планов по самостоятельной экспроприации российских государственных активов, замороженных на территории страны. Как информирует издание Financial Times, такое решение было принято после того, как на саммите Евросоюза не удалось достичь консенсуса по этому вопросу.

Представитель британского кабинета министров подчеркнул изданию, что страна не намерена предпринимать шаги без согласованных действий с международными партнерами. В фокусе Лондона, как заявили в правительстве, остается дальнейшая совместная работа в рамках G7 и с европейскими союзниками для выработки подходов к финансированию Украины.

Ранее сообщалось о том, что в США оценили провал ЕС в изъятии замороженных средств РФ.