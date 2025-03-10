Лондон решил ответить Москве на высылку дипломатов

Британское правительство даст соответствующий ответ на то, что в Москве были лишены аккредитации двое сотрудников посольства. Заявление посольства Великобритании в России привел ТАСС.

Представителя британского посольства вызвали в Министерство иностранных дел РФ по причине того, что двое дипломатов из Великобритании были лишены аккредитации по обвинению в шпионаже. Британцы заявили на это, что дадут решительный ответ на российские действия.

«Мы ответим соответствующим образом», — указал пресс-секретарь посольства.

Ранее стало известно, что у одного из дух граждан Великобритании, которых обвинили в ведении разведывательно-подрывной деятельности на российской территории, супруга была связана с деятельностью Северо-Атлантического блока. Она ранее работала в британском Министерстве обороны, а также совершала поездки в Эстонию, где по роду своей деятельности «работала над оборонной политикой с войсками НАТО».