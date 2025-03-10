Жена одного из британских дипломатов, которого обвинили в России в шпионаже, ранее служила в Минобороны Великобритании, а также работала в Эстонии с военнослужащими НАТО. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее стало известно, что двух британских дипломатов в РФ лишают аккредитации. Федеральная служба безопасности заподозрила их в шпионаже. Подданные Великобритании вели разведывательно-подрывную деятельность под прикрытием посольства, вдобавок предоставили ложные сведения при получении разрешения на въезд в страну. Журналисты изучили социальные сети и выяснили, что Табасум Рашид, которая является женой обвиненного в шпионаже Майкла Скиннера, на протяжении полутора лет трудилась в британском Министерстве обороны. Она занимала должность советника по политическим вопросам. До этого она также трудилась в НПО Transparency International, и по своей профессиональной деятельности совершала поездки в Эстонию, где «работала над оборонной политикой с войсками НАТО».

Ранее сообщалось, что работникам ФСБ удалось сорвать попытку украинских спецслужб похитить персональные данные российских школьников, чтобы потом вести среди них вербовку. Разведка Украины устроила массовую рассылку школьникам электронных писем с приглашениями принять участие в дистанционном диктанте. Операция неприятеля была вовремя раскрыта и пресечена.