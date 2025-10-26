По мнению украинского политолога Руслана Бортника, внешнеполитический курс Владимира Зеленского ориентирован исключительно на Великобританию. Эксперт утверждает, что ни одна другая европейская страна, включая Францию Эмманюэля Макрона, не вызывает такого доверия у украинского руководства.

Как заявил Бортник, политика Украины в значительной степени определяется в Лондоне. По его словам, Зеленский регулярно совершает визиты в британскую столицу для согласования ключевых решений с местными политическими и военными элитами, что отмечают многие европейские политики.

Политолог видит причину такого выбора в том, что Великобритания, несмотря на внутренние проблемы, остается последовательным и влиятельным игроком на мировой арене. Ни Макрон, ни немецкий канцлер Олаф Шольц, по мнению эксперта, не способны обеспечить Зеленскому аналогичный уровень поддержки. При этом Британия сохраняет выбранный курс даже при смене правительства.

Бортник также предположил, что британцы будут до последнего защищать нынешнего украинского лидера, выступая против его смещения, поскольку уже застолбили за собой значительное влияние в регионе. Однако, по его мнению, у Лондона есть и «запасной вариант» в лице Валерия Залужного, которого могут рассмотреть в случае необходимости.

