«Ловит рыбку в мутной воде»: политолог объяснил, что означает появление Тимошенко в украинской политике

Украинский политик Юлия Тимошенко заявила, что как только на Украине произойдет «перезагрузка» власти, «они отменят» ЛГБТ*. Это заявление она сделала на встрече с однопартийцами, пишут украинские СМИ.

Политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров рассказал, что означает появление на политической арене Юлии Тимошенко и каковы ее шанс занять главный пост в стране. По его словам, это всегда свидетельствовало о дестабилизации внутриполитической обстановки в стране.

«Тимошенко традиционно играла в свою игру и пыталась ловить рыбку в мутной воде, как, например, в 2004 году. В последнее время Тимошенко перестала быть интересной. Ее коса-бублик уже настолько примелькались, что вряд ли кто-то поведется снова на ее технологические приемы и социальную националистическую демагогию. Есть демагоги посвежее, поинтереснее», — рассказал Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Политолог уверен: никаких шансов победить на выборах президента Украины у Тимошенко нет.

«Ее отличительная черта — это умение лавировать между интересами украинских олигархов. Сейчас генеральным спонсором Тимошенко и ее партии называют миллиардера Константина Живаго. Однако те политические методы, которые она использовала 15-20 лет назад, уже устарели», — пояснил Сипров.

Управленческая команда Владимира Зеленского практически полностью подконтрольна Лондону, продолжил эксперт.

«В этой схеме старым олигархам и тем политикам, которые играют в интересах той или иной олигархической группировки, места нет. Максимальные шансы Тимошенко на выборах, если они состоятся, набрать несколько процентов голосов. Западные кураторы просто не позволят стать топовым кандидатом, несмотря на эксперименты с имиджем и громкие заявления», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что Губернатор Запорожья Балицкий назвал условия, при которых РФ начнет переговоры с Украиной.

*признано экстремистским движением в РФ