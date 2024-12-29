Лукашенко: американцев в Белоруссии ноль целых две десятых человека

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, высказался по поводу рекомендаций госдепартамента США гражданам США покинуть страну. Он отметил, что Минск не испытывает беспокойства по этому поводу.

Напомним, что предупреждение США появилось 18 декабря. Госдеп призывал своих граждан воздержаться от поездок в Республику Беларусь, а живущих там американцев — покинуть страну по возможности.

Глава государства сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что американцев в Белоруссии и так практические нет. Комментарий Лукашенко опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Мы не переживаем. Но их ноль целых две десятых человека, — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко сообщил, что США в течение последнего года обращаются к белорусской стороне с просьбой увеличить штат сотрудников в посольстве до 100 человек.

«Но имейте в виду, они нас уже целый год просят увеличить штаты в посольстве до сотни человек», — сказал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что США создают искусственную напряженность в политической и социальной среде в преддверии важных событий. Так дипломат отреагировала на предупреждение американского Госдепа, который призывал граждан уезжать из Белоруссии.