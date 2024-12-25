«Излюбленная тактика»: в МИД РФ ответили США, призвавших своих граждан покинуть Белоруссию

Представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что США создают искусственную напряженность в политической и социальной среде в преддверии важных событий. Так дипломат отреагировала на предупреждение американского Госдепа, который призывал граждан уезжать из Белоруссии.

По словам Захаровой, США пытаются дестабилизировать ситуацию в Белоруссии своими неосторожными заявлениями. Как отметила дипломат, это в очередной раз доказывает, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела республики, создают антигосударственные настроения.

«Мы характеризуем это очередное аналогичное ранее дававшееся заявление со стороны США как провокацию. Это не первое подобное заявление Госдепа США. С аналогичными так называемыми предупреждениями Вашингтон выступал, например, в августе 2023 года. Это излюбленная тактика», — сказала Захарова.

Напомним, что предупреждение США появилось 18 декабря. Госдеп призывал своих граждан воздержаться от поездок в Республику Беларусь, а живущих там американцев — покинуть страну по возможности.

Ранее сообщалось, что Захарова заявила о прямой вовлеченности НАТО в конфликт на Украине из-за открытия штаба альянса в ФРГ.