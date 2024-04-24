Лукашенко дал понять, что пойдет на выборы президента, если этого захочет народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свою позицию относительно предстоящих президентских выборов в 2025 году, подчеркнув, что готов принять решение о своем участии на основе воли народа.

В высказывании, сделанном в контексте ожиданий и пожеланий граждан, глава государства подчеркнул готовность реагировать на коллективное желание нации. Об этом пишет РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что в случае, если граждане выразят желание видеть его вновь на посту президента, он готов будет принять участие в предвыборной гонке. Однако он также отметил, что уважает выбор народа и готов принять альтернативное решение, если большинство избирателей выразит предпочтение в пользу изменений в руководстве страны.

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