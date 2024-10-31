Лукашенко: генералы ВСУ пытались связаться с Путиным для прекращения боев

В 2022 году некоторые украинские генералы обратились к Александру Лукашенко с просьбой помочь им связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы сдаться, заявил белорусский лидер на конференции, посвященной евразийской безопасности, передало РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Белоруссию называют «соагрессором», поскольку российские войска начали свою операцию на Украине с ее территории.

Лукашенко добавил, что вскоре станет известно, кто именно побудил часть российских сил изменить направление на 20 км на юг и атаковать Киев.

«Весь Запад подключился, просил на моих глазах президента России: «Остановитесь, не надо». Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: «Давай договоримся, не будем, и так далее», — рассказал белорусский президент.

По словам белорусского президента, российское командование решило отвести войска от Киева, поверив в диалог с Западом.

Он выразил мнение, что вероятность дальнейшей эскалации конфликта высока, так как Киев пытается убедить Европейский союз в необходимости ввода войск НАТО в конфликт.

Лукашенко убежден, что такая эскалация нежелательна ни для России, ни для Белоруссии, ни для Евразии в целом. Поэтому, по его словам, самое важное — это начать переговоры без каких-либо предварительных условий.

Ранее Лукашенко спрогнозировал поражение коллективного Запада в случае краха Украины. Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на заявленные намерения Запада поддержать Киев, там существует понимание: не предоставить помощь Зеленскому — значит потерять лицо. Белорусский лидер также указал на опасные последствия для всего Запада, если Украина не устоит в конфликте.