Лукашенко: нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны

Выступая на мероприятии ко Дню народного единства, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд резких заявлений в сторону США и стран Запада, в частности США. Речь главы государства транслировал Первый информационный телеканал.

Как подчеркнул Лукашенко, любое вооруженное нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны. И странам Запада, что подталкивают к этому извне, стоит помнить ежеминутно и ежечасно, считает он.

«Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война», — сказал Лукашенко.

По оценке главы белорусского государства, республика может стать местом дополнительной эскалации украинского конфликта. Ведь именно к этому Киев все последнее время подталкивают США. И появление сразу нескольких боевых дронов в воздушном пространстве Белоруссии тому прямое доказательство, напомнил Лукашенко.

«Один нашли аж под Бобруйском. Это были украинские беспилотники. <…> Почему тогда кукловоды из Вашингтона их толкают к противостоянию с Беларусью?» — задался вопросом президент.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил указ о помиловании 37 человек, осужденных за экстремистские преступления.