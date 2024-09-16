Александр Лукашенко, президент Белоруссии, одобрил указ о помиловании 37 человек, осужденных за экстремистские преступления, сообщил телеграм-канал «Пул Первого», связанный с пресс-службой президента.

Уточняется, что документ был подписан в понедельник, 16 сентября. Также сообщается, что среди помилованных шести женщин есть те, которые страдают хроническими заболеваниями, являются инвалидами и пенсионерами. Все они выразили раскаяние и просили о возможности вернуться к законопослушной жизни.

Ранее сообщалось, что дело француза Винатье будет рассмотрено в особом порядке.