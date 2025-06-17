Лукашенко напомнил молодежи, где по-настоящему растет картошка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к молодежи с призывом прекратить думать, что картошка «растет в интернете», а также с советом присоединяться к сельскому хозяйству. Так глава республики высказался о нынешних молодых людях во время выездного семинара-совещания по сельскому хозяйству. Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что молодое поколение зачастую не привыкло к физической работе и не осознает, что картофель — продукт труда в поле, а не результат виртуальных развлечений.

«Что мы все ходим и ноем, чего-то нам не хватает. Я рассуждаю, может быть, как ретроград и консерватор какой-то, но в жизни ничего не придумали иного: для того, чтобы что-то иметь, надо погорбатиться. Не горбатимся — будет плохо. Наша молодежь к этому не привыкла. И если вы думаете, что разговорами мы ее приучим, — ничего подобного», — сказал глава государства.

Президент Белоруссии призвал жителей деревень и садоводов выращивать картофель на своих участках и активно вовлекать молодежь в сельское хозяйство, чтобы у них формировались трудовые навыки.

Лукашенко поделился личным примером, рассказав, что сам посадил картофель на своих приусадебных участках, чем гордится.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о рекордно высокой гибели скота в Белоруссии в 2025 году.