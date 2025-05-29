Лукашенко заявил о рекордно высокой гибели скота в Белоруссии в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что количество погибшего скота в стране достигло исторического максимума. Об этом белорусский лидер сообщил на совещании правительства.

По его словам, сложившаяся ситуация требует незамедлительных мер. Он отметил, что виновные в массовых смертях животных должны понести уголовную ответственность.

«Самое главное, что меня до глубины души возмущает: районные ветврачи вместо того, чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Первый информационный».

Президент поручил руководителям соответствующих структур — председателю комитета государственного контроля и генеральному прокурору, предоставить данные о количестве задержанных и наказанных по делу о падеже скота.

Лукашенко подчеркнул необходимость строгого расследования и привлечения виновных к ответственности, чтобы защитить интересы сельскохозяйственной отрасли Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить производство картошки в стране.