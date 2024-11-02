Лукашенко назвал «глупостью» нападение на Украину через Белоруссию

Белорусский лидер опроверг слухи о нападении на Украину через Республику Беларусь. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на местное СМИ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идеи о нападении российских войск на Украину или страны Восточной Европы через территорию республики являются откровенной глупостью. По его словам, никаких планов о потенциальных атаках не существует.

В то же время западные государства начинают подготовку к возможным агрессивным действиям России в Европе на фоне нарастающих боевых действий в Украине. Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что после успеха на Украине Россия может попытаться расширить свои действия и на страны НАТО.

Напротив, Владимир Путин исключал вероятность нападения на государства, входящие в организацию, ссылаясь на отсутствие экономических и политических причин для такого шага.

Лукашенко добавил, что на территории Белоруссии проводились военные учения и в данный момент российский лидер начал выводить войска, часть из которых направляется в сторону Киева.

Ранее Лавров усомнился в возможности окончания конфликта на Украине вничью.