Лукашенко назвал Камалу Харрис «героической женщиной» и попросил ее не плакать
Фото: [Медиасток.рф]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попытался успокоить проигравшую выборы Камалу Харрис. Он попросил ее не плакать. Его слова привело РИА Новости.
Лукашенко считает, что Харрис показала себя героической женщиной и ей не надо плакать из-за проигрыша.
«Америка не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером», — указал он.
При этом президент Белоруссии назвал молодцом Трампа, выигравшего выборы.
Ранее Лукашенко официально поздравил Трампа с избранием на пост главы Белого дома. По его мнению, выборы проходили в США в условиях беспрецедентной борьбы, а итоговый результат Лукашенко назвал «личным подвигом» нового президента.