Лукашенко назвал Камалу Харрис «героической женщиной» и попросил ее не плакать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попытался успокоить проигравшую выборы Камалу Харрис. Он попросил ее не плакать. Его слова привело РИА Новости.

Лукашенко считает, что Харрис показала себя героической женщиной и ей не надо плакать из-за проигрыша.

«Америка не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером», — указал он.

При этом президент Белоруссии назвал молодцом Трампа, выигравшего выборы.

Ранее Лукашенко официально поздравил Трампа с избранием на пост главы Белого дома. По его мнению, выборы проходили в США в условиях беспрецедентной борьбы, а итоговый результат Лукашенко назвал «личным подвигом» нового президента.