Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал слова поздравления Дональду Трампу в связи с его победой на выборах президента США. Об этом сообщает агентство Белта.

В своем обращении Лукашенко отметил, что голосование прошло в беспрецедентной борьбе, а итоговый результат он назвал «личным подвигом» Трампа. Глава Белоруссии также заявил, что важное по значению деяние выбранный президент, прежде всего, совершил ради США и граждан этой страны.

«Желаю Вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», — таким словами завершается поздравление.

Ранее сообщалось о том, что о победе Дональда Трампа на выборах президента США рассказали главные СМИ страны. Так, журнал Time поместил его изображение на обложку, а CBS, CNN, Fox News и ABC News единогласно подтвердили триумф нового главы страны, лишь немного разминувшись в подсчете голосов выборщиков.