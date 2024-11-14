Лукашенко: не дай бог президентом Белоруссии станет женщина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что лидером страны не может быть женщина. Он считает, что это слишком тяжелая ноша для представительниц слабого пола. Его слова привело агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что, не дай бог белорусы изберут в главы государства женщину. По его утверждению, на данной должности приходится вникать во все нюансы, плюс президент параллельно является еще и главнокомандующим вооруженными силами, в отличие от США.

«Это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — указал он.

Лукашенко также выразил мнение, что со временем республика может подойти к такому, но пока данному стилю не место. При том он заверил, что не собирается принижать роль женщин.

Ранее сообщалось, что Ольга Чемоданова сняла свою кандидатуру с белорусских выборов. Она стала вторым претендентом, который уже выбыл из предвыборной президентской гонки в Белоруссии.