Из президентской гонки в Белоруссии вышел второй за день кандидат

Из президентской гонки в Белоруссии вышел еще один кандидат – это оказалась начальник ГУ идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова, сообщает телеканал «Первый информационный».

Стало известно, что Чемоданова сама приняла решение прекратить участие в выборной гонке, уточняет издание. Но другое агентство – Белта – уточняет, что решение приняли на заседании объединения «Белорусский союз женщин».

Напомним, что ранее от участие в выборах президента Белоруссии также отказался еще один кандидат – председатель «Белорусского союза офицеров» Сергей Бобриков. Также ранее стало известно, что оппозиционерка Колесникова впервые с 2022 года встретилась со своим отцом.