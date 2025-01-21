Лукашенко не понравилось, как Трамп на инаугурации «начал поносить бедного старика Байдена»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот во время церемонии своей инаугурации опорочил своего предшественника Байдена. Его точку зрения в своем телеграм-канале привел РБК.

По утверждению белорусского лидера, он смотрел церемонию инаугурации Трампа в прямой трансляции, и она ему не понравилась. Тот излишне зациклился во время выступления на том, чтобы полить грязью своих предшественников.

«Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну, были. Плохо делали - исправляй эти ошибки, народ увидит - скажет спасибо», — указал он.

Лукашенко добавил, что на фоне этого Байден выглядел даже приличнее, чем новый глава Белого дома. Он также посочувствовал Камалле Харрис, которой в свое время пришлось противостоять Трампу на выборах.

Ранее сообщалось, что белорус Зенкевич, который был ранее осужден на 11 лет лишения свободы за заговор против Лукашенко, стал адвокатом и политологом в США. Заговорщик был помилован белорусским лидером, после чего уехал в Америку.