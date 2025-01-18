Организатор заговора против Лукашенко Юрий Зенкевич стал политологом в США
Осужденный за захват власти в Белоруссии добился помилования
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Юрий Зенкевич, осужденный в 2022 году на 11 лет, за попытку власти в Белоруссии, был помилован.
Недавно он появился в эфире телеканала ОНТ, где выступил в качестве американского адвоката, политолога и эксперта.
Напомним, Юрий Зенкевич обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помиловать его и дать его возможность уехать в США. Также он принес извинения главе государства за свои действия.
В апреле 2021 года Лукашенко сообщил, что на него и его сыновей готовилось покушение с участием американских спецслужб. После этого Зенковича задержали в Москве.
Он признался, что белорусская оппозиция вела переговоры с другими странами о финансировании государственного переворота и даже планировала сбить вертолет Лукашенко.
Ранее Зеленский рассказал, за что Лукашенко извинялся перед ним.