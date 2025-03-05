Лукашенко — о переговорах США, РФ и Украины: давайте обсудим вопросы в Белоруссии

В интервью американскому блогеру Марио Науфалу белорусский лидер Александр Лукашенко предложил организовать встречу президентов России, Соединенных Штатов и Украины на территории Белоруссии.

«Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шуму, без криков договоримся», — сказал он.

При этом Лукашенко отклонил предложение выступить посредником в переговорах между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул свою неприязнь к роли посредника, считая, что это подразумевает лишь создание видимости влияния.

Белорусский президент отметил, что США, как «ведущая мировая держава», обладают огромным потенциалом, и выразил уверенность, что Россия заинтересована в установлении с ними «хороших, дружественных отношений».

Касаясь украинского конфликта, Лукашенко подчеркнул, что приоритетом является не поиск виновных, а немедленное прекращение огня.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил активизировать поиск в Белоруссии редкоземельных ресурсов.