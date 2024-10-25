Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав РФ: это невозможно и невыполнимо

Вопрос о вхождении Белоруссии в состав Российской Федерации как и ранее никогда не стоял, так и сейчас такой вариант не рассматривается от слова совсем. На это на полях саммита БРИКС в Казани в беседе с «Известиями» заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер признался, что в высоких кругах российской власти есть те, кто до сих пор вынашивает идеи присоединения Белоруссии к Российской Федерации. Всем им Лукашенко посоветовал выбросить эту мысль из головы.

«Так вопросы (о вступлении Белоруссии в состав РФ. — Прим. ред.) ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял, — сказал президент.

Собеседник журналистов отметил, что отношения Белоруссии и России, если они будут и далее идти не в одном унитарном образовании, а как два суверенных государства, могут быть «теснее и крепче».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя «решительным человеком», который запросто отправится в Крым, если будет такая необходимость.