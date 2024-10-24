Лукашенко выразил готовность поехать в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя «решительным человеком», который запросто отправится в Крым, если будет такая необходимость. Об этом глава республики заявил 24 октября в беседе с «Известиями».

Белорусский лидер отметил, что международное сообщество до сих пор не признало Крым российской территорией. Юридически вопрос об этом не урегулирован окончательно, хотя РФ приводила множество убедительных аргументов. Один из них — честно проведенный референдум, по итогам которого жители сами захотели в состав РФ.

Отвечая на вопрос журналиста, Лукашенко честно признался, что мог бы совершить поездку на Крымский полуостров.

«В Крым? Это вопрос больше от журналиста. Если надо поехать, поеду, я человек решительный. Но какая необходимость мне сегодня или вчера была ехать в Крым?», — заяви Лукашенко.

Напомним, что референдум провели в 2014 году на фоне госпереворота на Украине.

Ранее сообщалось, что Республика Беларусь стала партнером БРИКС.