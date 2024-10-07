Лукашенко отреагировал на обращение дипломата РФ «Ваше Превосходительство»

Российская делегация встретила президента Белоруссии Александра Лукашенко в московском аэропорту, кадры этой встречи были опубликованы в Telegram-канале «Пул первого», который связан с пресс-службой президента.

На видео можно услышать, как один из российских дипломатов обращается к Лукашенко с приветствием: «Ваше Превосходительство».

На это белорусский президент отшутился.

«Какое Превосходительство? Где ты это видел?», — сказал Лукашенко.

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в саммите СНГ. По информации, он планирует провести неформальные беседы с руководителями стран-участниц организации.

Ранее сообщалось, что руководители МИД СНГ приняли заявление о сотрудничестве по обеспечению безопасности в Евразии.