Руководители МИД СНГ приняли заявление о сотрудничестве по обеспечению безопасности в Евразии

Министры иностранных дел СНГ в ходе встречи в Москве приняли заявление, касающееся принципов сотрудничества по обеспечению безопасности в Евразии. В документе подчеркивается значимость сохранения системы международного права в этом регионе, сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Исполкома СНГ.

В заявлении отмечено, что государствами Содружества осознается необходимость защиты международного права, основанного на Уставе ООН.

А также важность отказа от навязывания в международных делах правил, стандартов и норм, к разработке которых не было привлечено все заинтересованные стороны. Упоминается и усиливающаяся роль СНГ в этом контексте.

Документ содержит призыв к международному сообществу объединиться в поисках коллективных решений на глобальные и региональные вызовы безопасности, акцентируя внимание на политико-дипломатических мерах, направленных на снижение конфликтного напряжения.

Участники СНГ также поддерживают обновление евразийской архитектуры сотрудничества в области безопасности, экономики и культуры, стремясь к созданию системы равной и неделимой безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что в НАТО рассказали о важном сигнале Альянса для России.