Лукашенко отреагировал на отказ президента Польши от совместного фото в Баку

Лидеры Польши и Белоруссии участвовали в климатическом саммите, который проходил в Баку. По словам Лукашенко, он спокойно стоял в помещении. К нему подходили лидеры других государств, здоровались с ним и проявляли уважение. Как отметил президент, он отвечал тем же. Общение с участниками саммита он охарактеризовал, сравнив их с семейными.

«Один европеец — если бы мне не рассказал Рыженков [белорусский министр иностранных дел Максим], я бы не знал — отказался фотографироваться [на] «семейное фото» на саммите в Баку, потому что там есть Лукашенко. Никто этого даже не заметил», — сказал президент Белоруссии.

Во время своего выступления на саммите президент Польши Дуда акцентировал внимание на бережном отношении страны к животному и растительному миру. Лукашенко указал на противоречия в его словах, напомнив о строительстве заборов в Беловежской пуще, что, по его словам, привело к гибели животных.

Ранее польский информационный портал Onet сообщил, что президенту Польши Анджею Дуде понадобилась помощь из-за несчастного случая.