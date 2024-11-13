Президенту Польши понадобилась помощь врачей из-за несчастного случая

Глава Польши Анджей Дуда, как сообщает местный портал Onet, потерял часть пальца на руке в ходе небольшого происшествия дома.

Портал привел слова секретаря канцелярии президента Войцеха Коларского. Он заявил, что польский президент пострадал во время несчастного случая при бытовой работе, но не стал уточнять, как именно.

По слова Коларского, Дуда потерял кусочек пальца на среднем пальце правой руки. В связи с этим он обратился к медикам за помощью. Сам польский глава решил не комментировать происшествие, передает RT.

Отметим, что обсуждение травмы Дуды началось с фотографий с празднования Дня независимости. На кадрах видно, что у президента отекший палец.

Ранее президент Польши заявил, что Украина перестала считаться с европейским государством.