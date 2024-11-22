Лукашенко: при переговорах по Украине не должны ущемляться интересы Белоруссии

Когда Украина и РФ будут вести переговоры об окончании конфликта, они не должны ущемлять права белорусской стороны. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, президент Белоруссии. Его слова привело агентство БелТА.

С его точки зрения, ни европейцы, ни американцы не в состоянии принести что-то хорошее трем славянским народам: русским, украинцам и белорусам. Именно поэтому представители данных национальностей должны сами договориться между собой.

«Наши интересы должны быть соблюдены. Мы хотим, чтобы, когда договаривались по Украине, не были ущемлены наши интересы», — указал он.

При этом эскалация в украинском конфликте продолжает нарастать. Лукашенко отметил, что не хочет, чтобы РФ столкнулась с НАТО в прямом противостоянии, поскольку во многом это будет происходить на белорусской территории.

Он также отверг версию, что в РБ установлена диктатура. По его мнению, все это выдумки Америки. В действительности у него нет никаких рычагов для установления такого режима в стране.

Ранее Лукашенко призвал российские власти по максимуму облегчить пересечение гражданами обеих стран общей границы между ними. На существующих приграничных постах не должно быть никаких лишних проверок, а для перемещений товаров не должно стоять никаких искусственных преград.