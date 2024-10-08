Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве наколол дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко колол дрова перед началом саммита СНГ в Москве, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

На фотографии, опубликованной в мессенджере, видно большое количество дров. Отмечается, что все это — дело рук Лукашенко.

Во вторник, 8 октября, в российской столице состоится саммит СНГ. В нем примут участие лидеры восьми стран, входящих в Содружество, в том числе Таджикистана, Армении, Туркменистана, Узбекистана.

Подготовка к саммиту прошла 7 октября — в этот день руководители стран собрались на неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным. В этот же день российский лидер отмечал свой 72-й день рождения.

Ранее сообщалось, что в Москве заметили рассекающего по улицам российской столицы на велосипеде премьер-министра Армении Никола Пашиняна.