Лукашенко пофилософствовал о величии Путина и назвал его «волкодавом»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как выдающегося политика, сравнивая его с "волкодавом". Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского президента.

Белорусский президент отметил, что Владимир Путин — обычный человек, однако в политике его без сомнения можно считать выдающимся.

«Нормальный человек. Человеческие качества у него (у Путина — прим. ред.) очень хорошие, но в политике — волкодав. Он в политике — великий человек», — заявил Лукашенко.

Президент напомнил, что Путин уже долгое время возглавляет столь крупное государство, как Россия. Это вызывает восхищение его стремлением и способностью эффективно управлять страной, уделяя внимание как внутренним, так и международным вопросам.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что всегда одобрял избрание Дональда Трампа на пост президента США, хотя и не всегда разделяет все его взгляды.

«Извините за некую нескромность, я был единственным президентом, который не только болел за Трампа, когда он выдвинул свою кандидатуру в президенты, но и открыто об этом говорил. За него многие переживали. Но вот так в открытую выступать за Трампа, как это делали здесь, в Беларуси, нигде этого не было», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко попросил не задавать ему «гадкие вопросы» про Трампа и Путина.