«Орешник» едет в Белоруссию

Российский ракетный комплекс «Орешник» уже едет в Белоруссию. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Союзного государства в 2025 году.

Согласно военной доктрине, согласованной двумя государствами, нападение на Белоруссию будет приравниваться к нападению на Россию и может вызвать ответные меры ядерного сдерживания.

Размещение комплекса «Орешник» позволяет значительно усилить оборонный потенциал против европейских противников. Технические характеристики комплекса обеспечивают гибкость применения за счет варьирования между боевой частью и разгонными блоками.

ВС РФ впервые применили «Орешник» в ноябре 2023 года. Тогда ракетный комплекс был направлен на одно из предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Днепре.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия совместно отработали ядерный удар в рамках учений «Запад-2025».