«Орешник» едет в Белоруссию
Лукашенко: «Орешник» уже в пути в Белоруссию
Российский ракетный комплекс «Орешник» уже едет в Белоруссию. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Союзного государства в 2025 году.
Согласно военной доктрине, согласованной двумя государствами, нападение на Белоруссию будет приравниваться к нападению на Россию и может вызвать ответные меры ядерного сдерживания.
Размещение комплекса «Орешник» позволяет значительно усилить оборонный потенциал против европейских противников. Технические характеристики комплекса обеспечивают гибкость применения за счет варьирования между боевой частью и разгонными блоками.
ВС РФ впервые применили «Орешник» в ноябре 2023 года. Тогда ракетный комплекс был направлен на одно из предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Днепре.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия совместно отработали ядерный удар в рамках учений «Запад-2025».