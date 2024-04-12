Лукашенко попросил Путина отправить в космос еще одну белорусскую девчонку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы в Кремле в четверг, 11 апреля, со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил запуск в космос 25 марта 2024 года первого белорусского космонавта Марины Василевской.

Лукашенко предложил собеседнику содействовать отправке на околоземную орбиту еще одного космонавта из Белоруссии.

«Если вы поддержите, то мы и вторую девчонку, которая была дублером (первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской. – прим. ред.), подготовили, затратили же большие деньги на ее подготовку. Если будет желание и ваша воля в этом плане, то она готова работать дальше и тренироваться у космонавтов», — заявил президент Белоруссии.

В продолжение темы президент Белоруссии поблагодарил Путина за организацию полета Марины Василевской в космос. Он напомнил, что российский лидер лично этому содействовал.

«Если бы тогда не ваше решение, никакого полета бы не было. Но мы договорились, что должна полететь белорусская женщина. Спасибо вам за космос», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко дал понять Путину, к чему приведут переговоры по Киеву без Минска и Москвы.