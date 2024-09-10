Лукашенко посоветовал своим оппонентам участвовать в президентских выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своим оппонентам, желающим существенно изменить ситуацию в стране, сделать это через президентские выборы, а не путем уличных акций. Об этом он заявил на совещании, посвященном актуальным внутриполитическим вопросам и подготовке к предстоящим политическим кампаниям, сообщило БелТА.

«Я просто хочу как всегда им посоветовать: если они хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо приходить и бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций», — отметил Лукашенко.

Лукашенко также обратился к оппозиции с предложением объяснить народу, почему они осуждают текущую политику и ведут борьбу против страны.

«Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси», — заметил он.

Президент отметил, что у властей имеется множество таких фактов, о которых следует информировать народ.

«Рассказать, что они там планируют, и привести конкретные факты. А так мы обычно вот так в кучу все соберем и сидим над златом, чахнем. Надо показать, пусть люди знают их позицию. Поэтому надо будет объясниться (оппозиционерам) перед белорусами, почему они такую политику выстраивают накануне президентских выборов», — отметил президент Белоруссии.

Очередные президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.

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