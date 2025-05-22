Лукашенко посоветовал всем высаживать картофель, чтобы «не знать проблем»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что нынешние погодные условия в республике требуют особого внимания к сельскому хозяйству. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями районов, где также рассматривались кадровые вопросы. Его цитирует издание «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко отметил, что на фоне такой сложившейся ситуации белорусам необходимо высаживать картофель, чтобы избежать возможных продовольственных проблем в стране.

«Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех», — сказал глава государства.

Он отметил, что заморозки, которые прошли в конце апреля — начале мая, нанесли некоторый ущерб посевам, однако ситуация не критическая. Основными пострадавшими культурами оказались зерновые. Лукашенко подчеркнул, что и эти площади нужно засеять кукурузой, чтобы получить еще большую урожайность.

Особое внимание лидер Белоруссии уделил посеву овощей — лука, моркови и других. Лукашенко подчеркнул, что такие меры также позволят укрепить продовольственную безопасность.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент одобрил введение новых пошлин на сельхозимпорт из России и Белоруссии.