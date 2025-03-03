Лукашенко потребовал от подчиненных прекратить отток людей

Власти различных регионов Белоруссии должны принять экономические меры, чтобы население перестало сокращаться за счет его оттока в другие области и за рубеж. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко, его слова привела БелТА.

Чиновникам в белорусских областях стоит прекратить отток местного населения. Им надо уделять большое внимание развитию экономики и увеличению средних зарплат. Заработная плата в среднем не должна отставать от Минска, чтобы люди не отправлялись на заработки. С этой целью необходимо сосредоточиться на привлечении инвестиции в глубинку Белоруссии и создании прибыльных предприятий. По мере улучшения экономической ситуации в регионах сократится число переездов.

Ранее Лукашенко заявил, что не стоит обольщаться началом переговоров между Россией и США. Пока еще неясно, что именно Соединенные Штаты потребуют от РФ. Непонятно, что будет затребовано от Москвы для прекращения боевых действий. По этой причине, по его мнению, пока нет особого повода для оптимизма.