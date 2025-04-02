Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления своему российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В своем поздравлении Лукашенко подчеркнул, что союзный проект двух стран предоставил уникальную возможность накопить ценнейший опыт в различных областях государственного развития, полностью раскрыть созидательные возможности белорусской и российской экономик, а также создать механизмы для совместного решения разнообразных и сложных задач.

Президент Белоруссии акцентировал внимание на том, что постоянные усилия, направленные на укрепление безопасности, обеспечение равных прав для граждан, а также на устойчивое наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, стали для Союзного государства надежной защитой от внешних вызовов.

Кроме того, белорусский лидер направил поздравительные послания с Днем единения ряду высокопоставленных российских чиновников и религиозных деятелей.

Среди них — председатель правительства РФ, председатель Совета министров Союзного государства Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы, а также председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии.